Обсуждение подготовки VII ММФ БРИКС состоялось в Санкт-Петербурге

В четверг, 21 августа, в здании администрации Санкт-Петербурга прошло второе заседание организационного комитета по подготовке VII Международного муниципального форума БРИКС. В совещании участвовали члены оргкомитета, соорганизаторы, представители власти и общественных структур, написал сайт NEWS.ru .

Вице-спикер Законодательного собрания Павел Михайлович Иткин, председатель комитета по законодательству Всеволод Федорович Беликов и временно исполняющий обязанности председателя комитета по территориальному развитию Елена Владимировна Кудрявцева обратились с приветственным словом к участникам.

На встрече обсудили деловую программу, участие иностранных спикеров и представителей зарубежных регионов в VII ММФ БРИКС. Председатель оргкомитета Михаил Черепанов отметил высокую заинтересованность деловых кругов стран БРИКС в участии в мероприятии.

Заместитель генерального директора NEWS.ru Анастасия Бучнева подчеркнула, что за два года совместной работы информационное партнерство переросло в стратегическое. NEWS.ru продолжит развивать партнерство на федеральном и региональном уровнях.

В завершение совещания Михаил Черепанов торжественно вручил Анастасии Бучневой благодарственное письмо за активное сотрудничество.