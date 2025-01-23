Общий размер маткапитала с февраля вырастет до 912 тысяч рублей

Размер материнского капитала на второго ребенка, если семья не использовала сертификат на первого, после февральской индексации составит 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч рублей больше, чем в 2024 году. Об этом рассказал глава Минтруда России Антон Котяков, сообщает ТАСС .

«Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей, это почти на 80 тысяч больше, [чем в 2024 году]», — сказал он.

С 1 февраля размер сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч рублей и составит 690 тысяч рублей. Если в семье уже есть ребенок, то при рождении второго родители получат дополнительные 222 тысячи рублей.

Поддержка многодетных семей — это важнейшая задача, стоящая перед государством. Об этом ранее заявил Никита Чаплин, депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам. Он предложил включать в трудовой стаж период ухода за детьми. Депутат отметил, что при формировании пенсионных прав женщин необходимо учитывать их значительный вклад в развитие общества.