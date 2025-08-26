Общественный деятель Шаргатова назвала неудачным решением повышение стоимости парковочных мест в Москве

С октября в московских дворах начнут устанавливать шлагбаумы по упрощенным правилам. Пресс-служба «Московского паркинга» подтвердила получение более 500 заявок на установку. Общественный деятель Зоя Шаргатова в эфире Общественной Службы Новостей рассказала о причинах массовой установки шлагбаумов.

Она сообщила: «Все началось с деятельности Дептранса Москвы, потому что особенно острым вопрос парковок во дворах встал с введением платных стоянок, тогда и появилась необходимость в установке шлагбаумов. Люди не хотели парковаться за деньги, вдоль улиц парковки дорогие и начали массово заезжать во дворы. Жителям таких дворов пришлось себя защищать с помощью шлагбаумов. Баланс должен быть в заботе города о возможности создания парковочных мест. Даже крупные ЖК строятся сейчас без парковок, непонятно почему».

По мнению Зои Шаргатовой, повышение стоимости парковочных мест — неудачное решение, так как проблема занятости мест остается, а жители вынуждены устанавливать шлагбаумы для защиты своих интересов.