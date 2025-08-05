Общественник Жигулина назвала разумным закон о защите русского языка
Летом был принят закон, обязывающий бизнес указывать названия брендов на кириллице на вывесках и в объявлениях. Председатель югорского отделения общественной организации «Деловая Россия» Татьяна Жигулина в беседе с «ФедералПресс» отметила, что у предпринимателей было достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям.
Специалист напомнила, что законопроект о защите русского языка обсуждался долго, потому ответственные бизнесмены имели возможность подготовиться как морально, так и организационно.
«Принятие этого закона разумно. Надо ориентироваться не только на молодежь, но и людей среднего возраста и пожилых», — заявила общественник.
По ее мнению, бизнес реагирует на изменения спокойно, а все проблемы решаемы.