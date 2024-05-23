Общественник Туманов указал на рост числа людей с желанием жить в деревне

В России растет количество людей, желающих жить в деревне. Об этом рассказал глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с ИА НСН .

По его словам, с дачными участками ситуация другая.

«Одно дело — СНТ, другое — деревня. Человек, который пожил в СНТ, мечтает о домике в деревне», — пояснил общественник.

Он отметил, что садовое товарищество — крайне проблемная территория, чего не скажешь о небольших поселениях. Зачастую в СНТ не действует ни Гражданский кодекс, ни закон о ведении огородничества для собственных нужд.