Общественник Цапко заявил о необходимости повысить стипендии студентам

В эфире радиостанции Sputnik председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко заявил, что прожить на стипендию без подработки или поддержки родителей практически невозможно.

По словам общественника, Минобрнауки в прошлом году проводило мониторинг, в результате которого выяснилось, что средняя стипендия составляет 3800 рублей.

«Даже Министерство [науки и высшего образования РФ] возвращалось к этому вопросу, чтобы стипендии студентов были близки к МРОТ, но пока что она не дотягивает даже до четвертой части прожиточного минимума», — отметил эксперт.

Цапко добавил, что в крупных городах из-за нехватки средств подрабатывает практически каждый второй студент.