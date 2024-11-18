Общественник Терентьева-Галицких: современным детям нужны примеры юных спортсменов и ученых

Председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких указала на необходимость создания настоящих героев для детей. Такие меры позволят защитить их от потребления фейков в Сети, отметила эксперт в пресс-центре ИА НСН .

По ее словам, современной молодежи нужны примеры юных спортсменов, ученых и деятелей искусства.

«Мы делаем большой форум в „Сколково“, есть мальчик, который в восьмом классе уже резидент, Юра Мельников. Он уже выступает спикером, дает интервью, у него классные ценности, мышление. <…> Он должен быть героем», — заявила общественник.

Она призвала помогать молодым активистам и рассказывать про них. В пример Терентьева-Галицких привела туры блогеров, где дети обмениваются накопленными знаниями.