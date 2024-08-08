Общественник Сорокина: загруженность не позволяет учителям обеспечить необходимые условия для обучения детям с ОВЗ

С 2016 года в России действует стандарт, который обязывает обеспечить условия для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями. Об особенностях такого подхода рассказала общественный деятель Вероника Сорокина Общественной Службе Новостей.

По ее словам, несмотря на всю человеческую сторону этого законопроекта, детям с ОВЗ необходим специальный подход. Загруженность не позволяет школьным учителям в полной мере обеспечить все условия для обучения.

Когда в одном классе одновременно учатся дети с различными возможностями — это огромный труд для педагогов, отметила Сорокина.

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