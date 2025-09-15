Общественник Соколов призвал ужесточить наказание за непропуск пешеходов

Председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов в интервью «Абзацу» заявил о необходимости увеличения штрафа за непропуск пешехода до пяти тысяч рублей.

По мнению специалиста, текущая сумма штрафа не соответствует потенциальной угрозе. Эксперт отметил, что штрафы за неправильную парковку могут быть выше, чем за непропуск пешехода.

«Размер штрафа должен основываться на угрозе, которую несет какое-то действие, которое противоречит правилам дорожного движения», — цитирует Соколова радио Sputnik.

Общественник подчеркнул, что штраф 2,5 тысячи рублей не эквивалентен угрозе, которую несет водитель, не останавливающийся на пешеходном переходе.