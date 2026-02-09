Общественник Сидоркевич рассказала о «детских программах» Всемирного клуба петербуржцев
Председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Наталия Сидоркевич дала интервью газете «Петербургский дневник». В беседе она акцентировала внимание на многоадресной работе организации.
По словам общественника, деятельность объединения охватывает различные возрастные и социальные слои населения.
«Возникли приоритетные „детские программы“. Мы стали поддерживать связанные с Петербургом конкурсы, проводимые Дворцом творчества юных, такие как „Моя родословная“, „Лучший экскурсовод“», — подчеркнула Сидоркевич.
Отдельно она выделила совместный проект с Дворцом творчества юных — конкурс «Моя петербургская родословная». Участники представляют самые разнообразные исследования своей семейной истории.