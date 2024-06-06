Общественник Шмелева отметила участие «Сириуса» в разработке новых национальных проектов
Председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева дала интервью RT на полях ПМЭФ-2024. В ходе беседы она рассказала о приоритетных целях и задачах образования.
По словам общественника, «Сириус» принимает активное участие в разработке новых национальных проектов. Реализовываются в числе прочего программы развития талантов со всех регионов.
С точки зрения интеграции технологий «Сириус» соотносит себя с национальными задачами, озвученными в майском указе президента Владимира Путина, добавила Шмелева.
Скейтпарк и смотровую площадку у пруда обустроят в Центральном парке в Лобне к августу
«Отобрать лучшие гены». Воробьев — о проекте Подмосковья и «Мираторга» по селекции в животноводстве
Дети из Ступина и Каширы отправились на море по путевкам от Минсоцразвития
Подмосковные спортсмены выиграли 25 медалей на «Большой московской регате»
Подмосковных аграриев пригласили на чемпионат России по пахоте
Ученица лицея № 6 в Одинцове набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте