Общественник Шмелева отметила участие «Сириуса» в разработке новых национальных проектов

Председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева дала интервью RT на полях ПМЭФ-2024. В ходе беседы она рассказала о приоритетных целях и задачах образования.

По словам общественника, «Сириус» принимает активное участие в разработке новых национальных проектов. Реализовываются в числе прочего программы развития талантов со всех регионов.

С точки зрения интеграции технологий «Сириус» соотносит себя с национальными задачами, озвученными в майском указе президента Владимира Путина, добавила Шмелева.

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