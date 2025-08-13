Общественник Шкуматов заявил, что возвращение к программе утилизации поможет спасти авторынок России

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в разговоре с сайтом «Ридус» заявил, что возобновление программы утилизации — это единственный способ поддержать российский авторынок в нынешних обстоятельствах.

Специалист подчеркнул, что государство должно оказать помощь и автомобилистам, и автозаводам через специальные программы. Эксперт отметил, что в России уже проводились две программы утилизации — в 2010–2011 и 2014–2015 годах, и обе были успешными. Это положительно сказалось на объемах производства отечественных автомобилей и безопасности на дорогах.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков добавил, что успех программы утилизации 2010 года был обусловлен размером сертификата — 50 тысяч рублей. Однако сейчас цены на автомобили гораздо выше, поэтому и сертификат должен быть больше.