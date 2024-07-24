Общественник Родионов: снижение числа ДТП с мотоциклами вызвано экономическим кризисом
Число дорожных аварий с участием мотоциклов в России снизилось в два раза с 2022 года. Об этом заявил активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов в беседе с ИА НСН.
По его словам, одной из причиной такой ситуации стал экономический кризис. Он вызвал уменьшение количества транспорта на дорогах.
Общественник отметил, что мотоцикл — в большей степени средство досуга. При очередном скачке курса доллара люди уделяют меньше внимания не самому доступному виду развлечений.
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