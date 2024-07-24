Общественник Родионов: снижение числа ДТП с мотоциклами вызвано экономическим кризисом

Число дорожных аварий с участием мотоциклов в России снизилось в два раза с 2022 года. Об этом заявил активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов в беседе с ИА НСН .

По его словам, одной из причиной такой ситуации стал экономический кризис. Он вызвал уменьшение количества транспорта на дорогах.

Общественник отметил, что мотоцикл — в большей степени средство досуга. При очередном скачке курса доллара люди уделяют меньше внимания не самому доступному виду развлечений.