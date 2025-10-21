Общественник Михайлов предложил ограничить доступ к контенту 18+ через SIM-карты

Для регулирования доступа несовершеннолетних к определенным материалам в Сети можно использовать систему идентификации по SIM-картам, которые оформлены родителями. Об этом рассказал общественный деятель Владимир Михайлов в беседе с « Постньюс ».

По его словам, оформление нового мобильного номера должно осуществляться через аккаунт родителей на портале «Госуслуги».

«К карте нужно привязывать год рождения. Если ребенку меньше установленного возраста — доступ к определенной информации должен быть закрыт», — пояснил эксперт.

Михайлов также предложил ввести в интернете маркировку разграничения контента «12+», «16+», «18+» аналогично той, которая используется в кинолентах.