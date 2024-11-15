Общественник Малькевич: качество работы YouTube продолжает деградировать

Общественник Александр Малькевич в беседе с сайтом « Взгляд » прокомментировал новость от сервиса Globalcheck о возобновлении работы YouTube на мобильных устройствах.

По мнению эксперта, на самом деле качество работы видеохостинга продолжает деградировать.

«Сервис Globalchek не предоставляет данных о качестве работы сервисов, но лишь проверяет доступность сайта или конкретного IP-адреса. Поэтому, на мой взгляд, ссылаться на его данные в контексте разговора о стабильности работы YouTube не очень корректно», — высказался специалист.

Он также указал на активное развитие отечественных аналогов платформы., которые значительно расширили доступный инструментарий, добавив обширный список обновлений, отметил общественник.