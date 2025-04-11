Общественник Лушников: интернет серьезно усложнил борьбу с наркотиками

Борьба с производством и распространением наркотиков стала почти невозможной из-за перемещения всей деятельности в онлайн-сферу, где участники преступных сетей зачастую остаются незнакомцами друг другу. Такое мнение высказал председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников в интервью ИА НСН .

Специалист пояснил, что появившиеся в России за последние пять лет синтетические запрещенные вещества достаточно просты в изготовлении, что делает пресечение их распространения чрезвычайно сложной задачей.

«Все уже давно перешло в интернет, нет „живых“ торговцев, с которыми можно вести эту борьбу», — заявил общественник.

Самыми актуальными наркотиками Лушников назвал «соли» и метадон, смертельная доза которого крайне мала.