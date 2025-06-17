Общественник Литвинов сообщил о невыполнимости требований к такси самозанятыми

Недавно принятый закон о локализации автомобилей для такси продолжает вызывать обсуждения в отрасли. Несмотря на внесенные изменения и отсроченные сроки исполнения, бизнес остается недовольным новыми правилами. В беседе с « Ридусом » свое мнение высказал руководитель общественной организации «Объединение самозанятых России» Иван Литвинов.

По его словам, остается непонятным, на кого конкретно распространяются требования по локализации автомобилей. Так, для самозанятых шоферов эти условия могут оказаться финансово неприемлемыми.

Как пояснил специалист, у большинства частников автомобиль один на семью, и занятие извозом является не полноценной предпринимательской деятельностью, а, скорее, способом поддержания благосостояния. Машины у них эксплуатируются бережно и долго служат. Заставить самозанятого сменить авто на более дорогое — задача практически невыполнимая, считает общественник.