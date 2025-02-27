Общественник Курдесов предложил разработать регламент идентификации газовщиков

В России хотят ввести строгий регламент подтверждения личности для сотрудников аварийных служб при посещении жилых помещений. Такое предложение озвучил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов в разговоре с RT.
Как отметил специалист, это связано с участившимися случаями мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за работников газовых служб. Курдесов считает, что удостоверения недостаточно, нужны более надежные методы идентификации.
При этом эксперт подчеркнул важность доступа специалистов к жилью для предотвращения чрезвычайных ситуаций и контроля газового оборудования.
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