Общественник Кучава предупредил о схемах обмана с «перерасчетом» коммуналки

Традиционно январь приносит жильцам повышенные счета за тепло, особенно жителям северных регионов. Ожидание возможных перерасчетов и компенсаций создает благоприятную почву для действий злоумышленников. Подробнее рассказал эксперт организации «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава в беседе с MK.Ru .

По его словам, мошеннические схемы строятся на массовой рассылке сообщений без учета конкретных получателей. Эти послания содержат заманчивые обещания возврата излишне уплаченных сумм и сопровождаются сомнительными ссылками для подтверждения персональных данных. Цель преступников проста: привлечь внимание большого числа потенциальных жертв, рассчитывая на эффект неожиданности и желание быстро вернуть деньги.

Россиянам посоветовали быть осторожнее и внимательно относиться ко всей поступающей информации, особенно если речь идет о финансах и коммунальных услугах.