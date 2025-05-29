Общественник Крохмаль призвал учитывать доходы граждан при расчете цены на ОСАГО

Руководитель общественного движения «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в эфире ИА НСН выступил с предложением ограничить максимальную цену полиса ОСАГО суммой в 1200 рублей, учитывая доход автовладельца и его историю нарушений.

Правительство рассматривает меры по снижению тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности для водителей, проживающих в регионах с невысоким уровнем дорожно-транспортных происшествий и случаев страхового мошенничества. Однако Крохмаль раскритиковал данную инициативу.

«Эта идея пришла не от хорошей жизни. В регионах за Уралом полисом вообще не пользуются. Поэтому хотят стимулировать страховой рынок, который рушится и трещит по швам», — пояснил специалист.

По его словам, стоимость полиса должна составлять не более 1200 рублей. Общественник также указал на необходимость гибкой системы, учитывающей уровень дохода гражданина, а не географию регистрации.