Общественник Каблинова: штрафы за парковку несоразмерны самому нарушению

Координатор движения «Общество синих ведерок» Юлия Каблинова обсудила тему нарушений правил парковки. Многие такие случаи не представляют серьезной опасности для участников дорожного движения, отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей .

По ее словам, нехватка парковочных мест часто становится причиной вынужденных нарушений. Такие ситуации обычно приводят к штрафам, размер которых, считает общественник, несоразмерны самому нарушению.

Каблинова призвала строить новые парковки, дороги и подземные паркинги. При этом она отметила, что такие долгосрочные вложения бюджетных средств действительно быстро не окупятся.