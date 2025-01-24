Общественник Иванов призвал запретить продажу книг по эзотерике в России

Депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил запретить продажу книг по эзотерике в России. Об этом сообщило издание «Абзац» .

Иванов вместе с коллегами обеспокоились по поводу распространения литературы, популяризирующей экстрасенсорику, тарологию и другие подобные практики. Общественники считают, что такие книги могут вводить людей в заблуждение и негативно на них влиять.

«Подобная литература фактически является скрытой рекламой услуг экстрасенсов, делая этот рынок еще более привлекательным и недоступным для правового регулирования», — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что книгоиздание остается одной из немногих отраслей, где практически отсутствуют процедуры регулирования со стороны государства.