Общественник Иванов призвал законодательно урегулировать цены на такси с детскими креслами

Заместитель главы Всемирного русского народного собора и председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил рассмотреть возможность государственного регулирования стоимости поездок на такси с детскими креслами. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, высокая стоимость детского тарифа может увеличивать цену поездки на 50% по сравнению с обычным тарифом, а в некоторых случаях разница достигает более тысячи рублей. Это становится серьезным препятствием для родителей, не имеющих личного автомобиля.

Общественник отметил, что ограничение размера надбавки за детское кресло поможет сделать перевозки более доступными для семей с детьми.