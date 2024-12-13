Общественник Иванов назвал законопроект о военных песнях инструментом сохранения культурного наследия

Депутаты Госдумы решили поддержать законопроект, позволяющий транслировать военные песни в День Победы и другие праздники без согласия правообладателя. В беседе с Life инициативу прокомментировал председатель общероссийского движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Общественник поддержал идею, отметив необходимость ее реализации для защиты исторической правды в текущий период. Композиции, отражающие страдание и гордость народа, напоминают россиянам о подвигах и вдохновляют их на поддержку друг друга, высказался эксперт.

«Данный законопроект служит важным инструментом в сохранении культурного наследия и играет значительную роль в сплочении общества, мобилизации внутренней силы и поддержании связи между поколениями», — заявил Иванов.

Глава объединения назвал военные песни мощным источником национального единства и патриотического духа. Данные произведения сохраняют связь времен.