Общественник Ходыков призвал включить работу с детьми в методичку по борьбе с лудоманией

В Министерстве здравоохранения РФ работают над методичкой по борьбе с лудоманией. К материалам стоит добавить рекомендации по просветительской работе с детьми до 13 лет, сообщил исполнительный директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Ходыков в беседе с «Постньюс».