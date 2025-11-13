Общественник Ходыков призвал включить работу с детьми в методичку по борьбе с лудоманией

В Министерстве здравоохранения РФ работают над методичкой по борьбе с лудоманией. К материалам стоит добавить рекомендации по просветительской работе с детьми до 13 лет, сообщил исполнительный директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Ходыков в беседе с «Постньюс».
Общественник указал на необходимость информирования об опасности азартных игр в раннем детстве. Также важно диагностировать предрасположенность к зависимости.
По мнению эксперта, национальная стратегия должна включать шаги по созданию общедоступной инфраструктуры профилактики и лечения лудомании. Государству следует заняться просветительской деятельностью и ввести полный запрет рекламы азартных игр, доступной для детей.
