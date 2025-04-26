Общественник Горбачев: овербукинг для авиакомпаний нельзя вводить в ранг закона

В авиаотрасли хотят узаконить овербукинг — практика, при которой продают больше мест, чем имеется в наличии. В беседе с ИА НСН идею прокомментировал гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

По его словам, в случае реализации инициативы авиакомпании будут злоупотреблять этой нормой и выписывать по два-три билета на одно место.

«Хотят узаконить этот беспредел авиакомпаний, но это вынужденная мера, ее нельзя вводить в ранг закона или постановления», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что продажа авиабилетов в количестве, превышающем объем посадочных мест, недопустима. Авиакомпания обязана предоставить пассажирам перелет или компенсировать денежные средства.