Общественник Гоненко: монтаж теплых полов и дополнительных раковин требует согласования

Перепланировка предполагает работы, связанные с изменением площади квартиры. Подобные мероприятия требуют согласования. Об этом рассказала основатель Национального центра перепланировок и реконструкций, вице-президент Гильдии риэлторов Москвы, член Опоры России Светлана Гоненко в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По ее словам, одобрение не нужно в случае, когда речь идет о замене двери и окон без повреждения проема, поклейке обоев и ремонте полов.

«Если делаются теплые полы, это нужно оформлять. Изменения в расстановке сантехнического оборудования, добавление дополнительных раковин и унитазов также нужно согласовывать», — отметила эксперт.

Она пояснила, что для получения соответствующего разрешения необходимо передать ряд бумаг в жилищную инспекцию. Среди них — документ, подтверждающий право собственности, технический паспорт объекта, заявление.