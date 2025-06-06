Общественник Генерозов назвал модные выпускные плодом потребительской идеологии

По данным опроса, проведенного крупным сервисом объявлений, 29% российских школьников предпочитают отметить выпускной в ресторане, а 17% — на природе. Средняя сумма, которую родители готовы потратить на праздник, составляет 19 тысяч рублей. Результаты исследования прокомментировал член правления Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов в разговоре с «ФедералПресс» .

«Это вызывает удивление, но у человека с традиционным сознанием. Самое главное — не роскошь и не шик, а качество образования и забота о будущем. А выпускные с блеском и вычурным весельем — плоды потребительской идеологии», — отметил собеседник.

Генерозов подчеркнул, что родители становятся заложниками потребительской культуры, стремясь соответствовать общественному мнению.

По мнению общественника, выпускные должны проходить более скромно, в рамках возможностей родителей. Он также выразил надежду, что в обществе возродятся подлинные традиционные ценности, а не показные вещи.