Общественник Егармин: договоры на продажу должны быть понятными для потребителя

В Государственной думе планируют рассмотреть проект закона о продаже дополнительных товаров и услуг за отдельную плату только с согласия потребителя. В беседе с радиостанцией Sputnik инициативу прокомментировал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Эксперт подчеркнул важность простоты и ясности договоров купли-продажи и оказания услуг. По его мнению, пользователь должен четко понимать условия соглашения, которое он подписывает.

«Например, если вы приходите брать кредит в банке, там должен быть договор, где написано, что вы берете кредит и обязуетесь по нему платить, а банк дает кредит и обязуется принимать деньги в его оплату. Вот и все», — заявил общественник.

По его мнению, излишне усложненные формулировки приводят к возникновению ситуаций, граничащих с обманом потребителей.