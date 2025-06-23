Общественник Чесноков призвал создать «народопровод» в мегаполисах для повышения рождаемости

Член Координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению Сергей Чесноков рассказал « Ридусу » о причинах снижения рождаемости в крупных российских городах.

По словам эксперта, для преодоления демографических сложностей необходимо, чтобы в мегаполисах было не менее двух детей в семье, в малых городах — три ребенка, в сельской местности — трое и более.

«Наиболее серьезные демографические проблемы наблюдаются в мегаполисах, где коэффициент рождаемость стремится к одному ребенку на женщину и ниже. В крупных городах семья живет в условиях анонимности. Вокруг масса незнакомых людей, взаимопомощь отсутствует, старшие родственники живут, как правило, далеко», — отметил специалист.

По его словам, решением проблемы могло бы стать создание некого переходного звена — так называемого народопровода. Речь идет о формировании общественных и государственных организаций, способных более чутко воспринимать нужды семей и доводить их до государства. В таком случае власти смогут выстраивать эффективную демографическую политику, считает Чесноков.