Общественник Борисенко: экскурсовод может превратить визит в музей в приключение

Экскурсовод-методист, проектный менеджер в сфере детского и семейного туризма, общественный деятель Светлана Борисенко рассказала, как сделать посещение музея интересным и увлекательным. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Не каждая семья готова отправиться в музей, считая это занятие скучным и неинтересным. Чтобы избежать подобных ощущений, эксперт предложила воспользоваться услугами экскурсоводов.

«Ищите профессионала! Можно самому научиться стричь, печь хлеб и вырывать зубы. А можно поручить все процессы тем, кто это умеет делать круто», — отметила Борисенко.

По ее словам, найти специалиста в данной сфере помогут отзывы, рекомендации и специализированные сообщества.