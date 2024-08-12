Общественник Бондарь: службы ЖКХ должны бесплатно ремонтировать общедомовое имущество

В случае каких-либо поломок в квартире не стоит спешить обращаться за услугами специалистов. Так, в зону ответственности служб ЖКХ и управляющей компании входит бесплатный ремонт общедомового имущества, сообщил общественный деятель Дмитрий Бондарь в беседе с RT.

По его словам, в этот список входит магистральный водопровод и все, что находится до первого соединения с отводящими трубами в квартире. Если прорвало стояк или отвалился кран на ответвлении, можно смело звонить в управляющую компанию.

Также это касается и систем отопления. Стояки и ответвления от них до первого соединения — это общедомовое имущество, отметил Бондарь.