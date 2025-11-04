Общественник Бондарь посоветовал согласовывать с соседями установку кормушек для птиц на балконе

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.ru , как правильно разместить кормушку для птиц на балконе. Он подчеркнул, что конструкция должна быть устойчивой, удобной и в первую очередь — защищенной от дождя.

Кормушки с крышей и бортиками — наиболее подходящий вариант, так как они предотвращают высыпание корма. Для крепления можно использовать присоски, кронштейны или специальные держатели. Важно, чтобы конструкция была надежно закреплена, отметил эксперт.

Бондарь добавил, что в России нет законов, запрещающих установку кормушек, однако такую инициативу следует реализовывать с учетом интересов соседей и мер безопасности. Птицы могут шуметь или пачкать карнизы и подоконники, поэтому важно заранее продумать все детали.

Ежедневное обновление корма особенно важно в холодное время года, когда птицы наиболее зависимы от помощи человека. Мыть кормушку рекомендуется раз в две недели, очищая ее от остатков корма и мусора. Для дезинфекции подойдет раствор хлорки, но после этого конструкцию необходимо тщательно ополоснуть и высушить, подчеркнул специалист.