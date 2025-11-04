Общественник Бондарь посоветовал согласовывать с соседями установку кормушек для птиц на балконе
Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.ru, как правильно разместить кормушку для птиц на балконе. Он подчеркнул, что конструкция должна быть устойчивой, удобной и в первую очередь — защищенной от дождя.
Кормушки с крышей и бортиками — наиболее подходящий вариант, так как они предотвращают высыпание корма. Для крепления можно использовать присоски, кронштейны или специальные держатели. Важно, чтобы конструкция была надежно закреплена, отметил эксперт.
Бондарь добавил, что в России нет законов, запрещающих установку кормушек, однако такую инициативу следует реализовывать с учетом интересов соседей и мер безопасности. Птицы могут шуметь или пачкать карнизы и подоконники, поэтому важно заранее продумать все детали.
Ежедневное обновление корма особенно важно в холодное время года, когда птицы наиболее зависимы от помощи человека. Мыть кормушку рекомендуется раз в две недели, очищая ее от остатков корма и мусора. Для дезинфекции подойдет раствор хлорки, но после этого конструкцию необходимо тщательно ополоснуть и высушить, подчеркнул специалист.