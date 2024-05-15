Общественная Служба Новостей: за имитирующие машины спецслужб наклейки можно лишиться прав | 360°

15 мая 2024, 18:12
Общественная Служба Новостей: за имитирующие машины спецслужб наклейки можно лишиться прав
Многие автомобилисты клеят на свои машины различные стикеры, но за некоторые из них можно получить штраф или лишиться прав. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
В частности, речь идет о наклейках с рекламой табачной или алкогольной продукции. Также нельзя размещать на авто стикеры, которые имитируют орнамент такси, а у водителя при этом нет соответствующей лицензии.
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Наконец, лишение прав на полтора года грозит владельцу машины, которая из-за определенных наклеек стала похожа на транспорт спецслужб.
Штрафы
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