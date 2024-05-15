Общественная Служба Новостей: за имитирующие машины спецслужб наклейки можно лишиться прав | 360°

Общество 15 мая 2024, 18:12 Общественная Служба Новостей: за имитирующие машины спецслужб наклейки можно лишиться прав

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Многие автомобилисты клеят на свои машины различные стикеры, но за некоторые из них можно получить штраф или лишиться прав. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

В частности, речь идет о наклейках с рекламой табачной или алкогольной продукции. Также нельзя размещать на авто стикеры, которые имитируют орнамент такси, а у водителя при этом нет соответствующей лицензии.

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Наконец, лишение прав на полтора года грозит владельцу машины, которая из-за определенных наклеек стала похожа на транспорт спецслужб.

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