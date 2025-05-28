Общественная Служба Новостей: в день Пахома Теплого нельзя мыть пол и ссориться

Сегодня, 28 мая, православные вспоминают преподобного Пахомия Великого, египетского монаха, известного также под именами Пахом Теплый и Пахом-Бокогрей. В этот день люди соблюдают определенные традиции, подробнее о которых рассказала Общественная Служба Новостей .

Было принято молиться о будущем урожае, наводить порядок в доме и хлеву. Хозяйки откладывали немного пищи для нищих и обездоленных людей.

Однако существовали строгие запреты, которым следовало придерживаться в день Пахома Теплого. Так, занятия вышиванием, вязанием и любыми видами рукоделия считались плохой приметой. Мыть полы категорически не рекомендовалось, чтобы не смыть счастье, гармонию и процветание семьи.

Ссориться, ругаться и кричать друг на друга было нежелательно, иначе примирение могло оказаться затруднительным. Кроме того, обсуждение грядущих свадеб считалось опасным, так как могло привести к конфликтам между женихом и невестой. А вот помощь нуждающимся людям и несчастным животным непременно полагалось оказывать.