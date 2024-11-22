Общественная Служба Новостей: толщина льда для безопасного перехода должна не меньше 10 см

Во многих регионах России уже устанавливаются морозы, и на реки и водоемы выходят любители зимней рыбалки, которым важно помнить основные правила безопасности на льду. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Одно из основных правил — это переходить водоем только при достаточной толщине льда. Для пресной воды это значение составляет 10 сантиметров, для соленой — 15.

Кроме того, следует избегать большого количества людей на небольшом участке, так уак это увеличивает давление на лед. Наконец, лучше использовать страховочные веревки или другое оборудование для большей безопасности передвижений.