Общественная Служба Новостей: толщина льда для безопасного перехода должна не меньше 10 см

Во многих регионах России уже устанавливаются морозы, и на реки и водоемы выходят любители зимней рыбалки, которым важно помнить основные правила безопасности на льду. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
Одно из основных правил — это переходить водоем только при достаточной толщине льда. Для пресной воды это значение составляет 10 сантиметров, для соленой — 15.
Кроме того, следует избегать большого количества людей на небольшом участке, так уак это увеличивает давление на лед. Наконец, лучше использовать страховочные веревки или другое оборудование для большей безопасности передвижений.
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