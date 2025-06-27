Общественная Служба Новостей: техника стоп-крана поможет справиться с обидчивостью

Практически каждому знакомо чувство внезапной обиды, возникающее порой от незначительного замечания или случайного слова. Как справиться с эмоциями, рассказала Общественная Служба Новостей .

В такой ситуации поможет техника стоп-крана, которая предполагает отсрочку реакции. Необходимо сделать глубокий вдох, медленно посчитать до десяти, покинуть помещение или сполоснуть лицо прохладной водой. Основная задача — разорвать цепь автоматической эмоциональной реакции. Пауза, пусть и короткая, позволит мозгу перейти от импульсивного состояния к рациональному мышлению.

Следующий этап — осознанный анализ ситуации. Нужно постараться точно определить, какой именно аспект поведения или речи другого человека вызвал негативные ощущения. Здесь важно избегать обобщений вроде «меня обидели», а сосредоточиться на конкретном событии: «я почувствовал обиду, когда услышал/сделал/увидел…».