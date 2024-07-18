Общественная Служба Новостей: септик на участке нужно откачивать не реже двух раз в год

Правильная эксплуатация септика — залог его долгой и бесперебойной работы. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Регулярное обслуживание септика крайне важно, включая откачку ила и замену фильтрующих элементов. Частота этих мероприятий зависит от типа и модели септика, но в среднем это делается один или два раза в год.

Также необходимо следить за уровнем осадка в септике, чтобы избежать его переполнения и сбоя в работе системы. Рекомендуется проверять уровень осадка как минимум раз в месяц.

Кроме того, регулярное тестирование функциональности септика является обязательным, особенно после длительного простоя или при возникновении проблем. Это включает в себя проверку герметичности всех соединений, работы насосов и компрессоров, а также состояния фильтров и мембран.

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