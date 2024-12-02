Общественная Служба Новостей: робот-пылесос подходит для поддерживающей уборки в помещении

При выборе робота-пылесоса важно понимать, что именно от него ждет человек. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Робот-пылесос не сможет сам навести идеальный порядок, но неплохо справляется с поддержанием существующего. При выборе стоит обратить внимание на емкость аккумулятора, возможность программировать устройство, а также на наличие функции влажной уборки.

Также следует помнить, что такой пылесос справляется не со всеми коврами. Если ворс слишком длинный, то робот просто не сможет на него заехать.

Наконец, покупку рекомендуют тем, у кого дома есть дети и домашние животные.