Общественная служба новостей рассказала, что подготовка к УЗИ зависит от типа исследования

Ультразвуковое исследование — распространенная и безопасная процедура для визуализации состояния органов и тканей. Подготовка к УЗИ зависит от типа исследования. Общественная служба новостей выяснила, что нужно учесть перед походом на процедуру.

Для начала узнайте требования вашего медицинского центра, так как правила по питанию и питью перед процедурой могут различаться. Приходите на обследование вовремя с направлением, результатами прошлых УЗИ и списком принимаемых лекарств. Удобная одежда без металлических деталей облегчит процесс.

Подготовка к УЗИ брюшной полости

Обычно требуется голодание 6–8 часов. Накануне вечером и до утра не ешьте и не пейте, кроме того, что разрешил врач. За день до УЗИ избегайте жирной и жареной пищи, а также газообразующих продуктов. Уточните у врача, можно ли пить воду без газа небольшими порциями в день исследования.

Подготовка к УЗИ органов малого таза

Трансабдоминальное УЗИ может потребовать полного мочевого пузыря, для чего за час до исследования нужно выпить 0,5–1 литр воды и не мочиться до обследования. Трансвагинальное УЗИ обычно не требует подготовки, но иногда врач просит опорожнить мочевой пузырь.

Подготовка к УЗИ почек и мочевыводящих путей

Требования схожи с подготовкой к абдоминальному УЗИ — голод и запрет газообразующих продуктов. Избегайте курения и газированных напитков в день обследования.

Подготовка к УЗИ сердца и сосудов

Здесь обычно минимальная подготовка. В некоторых случаях врач попросит не курить перед процедурой или прийти натощак, но это редкость.

УЗИ во время беременности

Требования зависят от срока и типа исследования. Врач объяснит точные требования перед обследованием. Часто трансвагинальное УЗИ проводится без потребности в полном мочевом пузыре, а трансабдоминальное может потребовать заполненный мочевой пузырь.