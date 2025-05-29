Общественная Служба Новостей рассказала, что 29 мая мир отметит День компоста

В четверг, 29 мая, отмечается Всемирный день компоста, цель которого напомнить людям о важности органических удобрений. Об этом празднике рассказала редакция Общественной Службы Новостей .

Компост известен человечеству еще с древних времен: его использовали аккадцы, греки, римляне и египтяне. Современное компостирование популяризировал британский агроном Альберт Говард.

Сегодня этот праздник призван обратить внимание на пользу органики для сельского хозяйства и экологии. Компост помогает повысить плодородность почв, сократить применение химии и утилизировать органический мусор.

Однако приготовление требует знания правил и терпения. Специалисты советуют мелко нарезать компоненты, регулярно перемешивать кучу и соблюдать слои материалов.

Правильный компост обогащен микроэлементами, улучшающими рост растений и структуру грунта. Отмечая этот день, активисты пропагандируют бережное отношение к природе и ответственное ведение садоводства.