Общественная Служба Новостей: при выборе сорта томатов нужно учитывать климат

Выбор сортов томатов начинается с оценки погодных условий. В северных областях с коротким летом лучше всего подойдут ультраранние сорта, которые успевают созреть до холодов. Например, «Таймыр» или «Крайний Север» начинают плодоносить уже через 75–80 дней после всходов.

В южных регионах с долгим жарким периодом можно попробовать позднеспелые сорта, такие как «Розовый гигант». Он набирает массу до 500–700 граммов. Для средней полосы с переменчивой погодой подойдут универсальные сорта с устойчивостью к стрессам — «Де Барао» или «Севрюга».