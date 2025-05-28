Общественная Служба Новостей: при выборе сорта томатов нужно учитывать климат

Чтобы получить хороший урожай помидоров, важно правильно подобрать сорта семян. Необходимо учитывать множество факторов: климатические условия региона, тип грунта, способ выращивания и другие. Подробнее сообщила Общественная Служба Новостей.
Выбор сортов томатов начинается с оценки погодных условий. В северных областях с коротким летом лучше всего подойдут ультраранние сорта, которые успевают созреть до холодов. Например, «Таймыр» или «Крайний Север» начинают плодоносить уже через 75–80 дней после всходов.
В южных регионах с долгим жарким периодом можно попробовать позднеспелые сорта, такие как «Розовый гигант». Он набирает массу до 500–700 граммов. Для средней полосы с переменчивой погодой подойдут универсальные сорта с устойчивостью к стрессам — «Де Барао» или «Севрюга».
Великобритания собралась послать войска в Арктику
Делегация из Китая посетила производство полуфабрикатов в Балашихе
Тротуары на Пролетарской улице в Мытищах обновят летом
Песков раскрыл, какой город может стать площадкой для переговоров России и Украины
Глава Подольска передал гумпомощь для отправки в зону СВО
Воздушные линии электропередач реконструировали в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте