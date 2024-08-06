Общественная Служба Новостей: при выборе пароочистителя стоит присмотреться к моделям с большим баком

Паровой очиститель — устройство, помогающее удалить загрязнения с ковров, паркета, сантехники и других поверхностей. Советы по выбору прибора дала Общественная Служба Новостей.

Согласно данным экспертов, на качество уборки влияет уровень мощности. Высокой производительностью обладают напольные и многофункциональные модели.

Еще один важный критерий — объем резервуара, от которого зависят удобство и время пользования. Именно поэтому стоит приобретать пароочистители с большим баком.

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