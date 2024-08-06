Общественная Служба Новостей: при выборе пароочистителя стоит присмотреться к моделям с большим баком
Паровой очиститель — устройство, помогающее удалить загрязнения с ковров, паркета, сантехники и других поверхностей. Советы по выбору прибора дала Общественная Служба Новостей.
Согласно данным экспертов, на качество уборки влияет уровень мощности. Высокой производительностью обладают напольные и многофункциональные модели.
Еще один важный критерий — объем резервуара, от которого зависят удобство и время пользования. Именно поэтому стоит приобретать пароочистители с большим баком.
Проблемную котельную в Климовске крупно реконструируют к зиме — Андрей Воробьев
Актуальные данные о донорстве крови опубликовали в Подмосковье
Украинские спецслужбы пытались посеять панику в Курской области
Леонардо Ди Каприо пострадал во время отдыха на яхте
Школы в Одинцове примут более 6 тысяч первоклассников осенью
Повышают внимание к себе. Почему водители заставляют моторы «реветь»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте