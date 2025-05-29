Общественная Служба Новостей предостерегла от мульчирования корнеплодов свежими опилками

Мульчирование играет важную роль в агротехнике, способствуя созданию благоприятных условий для роста и развития растений. Выбор мульчи зависит от типа почвы, климата и особенностей культур. Как подобрать оптимальный вариант мульчи для различных видов растений, рассказала Общественная Служба Новостей .

Овощные культуры требуют индивидуального подхода к мульчированию, учитывая их корневую систему, сроки созревания и восприимчивость к болезням.

Так, томаты и перцы — теплолюбивые культуры, чувствительные к перепадам температур и влажности. Для них подходит органическая мульча, например, компост или солома. Компост слоем пять-семь сантиметров защищает корни от перегрева и насыщает почву питательными веществами. Солома предотвращает контакт листьев с грунтом, снижая риск фитофтороза.

Огурцы и кабачки нуждаются в обильном поливе, но их листья и стебли легко поражаются грибками при контакте с влажной почвой. Солома слоем 7–10 сантиметров удерживает влагу и создает барьер между плодами и землей. Подсушенная скошенная трава также подходит, если она не содержит семян сорняков.

В теплицах рекомендуется использовать агроволокно, которое пропускает воздух и воду, но не дает листьям соприкасаться с сырой почвой. Важно оставлять пространство вокруг стеблей, чтобы избежать подпревания корневой шейки.

Мульча для корнеплодов должна быть легкой и не препятствовать росту. Перепревшие опилки или торф слоем два-три сантиметра сохраняют рыхлость грунта и защищают корнеплоды от деформации. Свежие опилки использовать нельзя, так как они поглощают азот из почвы.

Для отпугивания морковной мухи можно добавить хвойные иголки или луковую шелуху. На тяжелых глинистых почвах эффективна смесь песка с компостом.