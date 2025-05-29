Общественная Служба Новостей: окрошка на кефире хорошо усваивается организмом

Россияне отпразднуют День окрошки 30 мая 2025 года. Польза традиционного холодного блюда проявляется в освежающем действии в жаркую погоду и хорошем насыщении организма необходимыми веществами, сообщила Общественная Служба Новостей.
Ингредиенты окрошки содержат витамины, пищевые волокна, углеводы и минералы. Белковая составляющая обеспечивается яйцами и мясом. Благодаря богатому составу пищеварение хорошо реагирует на холодный суп.
Наиболее легко усваиваемую версию окрошки готовят на кефире. Вариант на минеральной воде обладает наименьшей калорийностью, а воду можно дополнить таном. Классическим вариантом заправки считается домашний хлебный квас, богатый витаминами группы B.
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