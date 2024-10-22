Общественная Служба Новостей: новичкам не стоит покупать дорогие модели мотоциклов

Новичкам не стоит покупать дорогие модели мотоциклов, лучше присмотреться к бюджетным вариантам или к транспорту с пробегом. Общественная Служба Новостей напомнила будущим покупателям о страховке, экипировке и возможной замене деталей.

При выборе мотоцикла важно обращать внимание на объем двигателя, его вес и на присутствие системы блокировки (ABS). Она, по словам экспертов, помогает сохранить устойчивость при резком торможении транспорта.

Новичкам лучше выбирать мотоцикл с мощностью двигателя от 25 до 40 лошадиных сил, выпущенный не позднее 10 лет назад. Двухколесный транспорт, предназначенный для городской езды, будет более компактным и маневренным.