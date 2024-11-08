Общественная Служба Новостей: микрофонную стойку нельзя хранить на солнце и возле обогревателя

Микрофонная стойка — это оборудование, позволяющее регулировать высоту и угол наклона акустического прибора. Как правильно ухаживать за аксессуаром, рассказала Общественная Служба Новостей.
Эксперты советуют хранить стойку в сухом и чистом месте, куда не попадают влага и пыль. А вот держать устройство на солнце и рядом с обогревателями не следует. Во время выступлений оборудование должно находиться на ровной поверхности.
В остальное время необходимо использовать чехол или заводскую упаковку, которые защитят от повреждений. При очищении стойки лучше отказаться от применения агрессивных моющих средств.
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