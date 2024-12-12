Общественная Служба Новостей: медитации и ведение дневника помогут побороть привычку жить прошлым

Сосредоточенность на прошлом — это когнитивное искажение. Переключить внимание на текущие события поможет осознанность и регулярные медитации. Об этом написала редакция Общественной Службы Новостей.
Авторы материала отметили, что важно укорениться и направить весь фокус внимания на настоящее. Хорошим инструментов для достижения этого состояния станет ведение дневника и упражнение под название «пять чувств».
Склонность забывать негативные воспоминания указывает на психологическое благополучие и эмоциональную устойчивость. Мозг блокирует плохие моменты во избежание когнитивной перегрузки.
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