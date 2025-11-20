Общественная Служба Новостей: мед стоит хранить в стеклянной банке с плотной крышкой
Мед — ценный продукт, обладающий множеством полезных свойств. Чтобы он не потерял свою пользу, важно правильно его хранить. Подробнее рассказала Общественная Служба Новостей.
Стеклянная банка с плотной крышкой — лучший вариант. Стекло не вступает в реакцию с медом и надежно защищает его от влаги и запахов.
Оптимальная температура хранения продукта — от +5 до +20 градусов. Высокие температуры разрушают ферменты и витамины, а низкие ускоряют кристаллизацию.
Место для хранения должно быть сухим и темным. Ультрафиолет разрушает полезные соединения меда, поэтому лучше держать банку в шкафу или кладовой.
