Общественная Служба Новостей: летом при варикозе лучше носить кроссовки из натуральных материалов

Людям с варикозом для долгой ходьбы в жаркую погоду нужна комфортная легкая обувь. Лучше всего подойдут кроссовки из натуральных дышащих материалов, поддерживающих гигиену стоп, сообщила Общественная Служба Новостей.
У обуви должен быть крепкий задник, чтобы надежно фиксировать сустав ноги. В пяточной зоне необходимо небольшое утолщение подошвы до четырех сантиметров для хорошей работы икроножных мышц. Подошва кроссовок должна быть умеренно гибкой и нескользкой.
Отмечается, что летом стоит отдать предпочтение легким, текстильным кроссовкам.