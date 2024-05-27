Общественная Служба Новостей: летом при варикозе лучше носить кроссовки из натуральных материалов

Людям с варикозом для долгой ходьбы в жаркую погоду нужна комфортная легкая обувь. Лучше всего подойдут кроссовки из натуральных дышащих материалов, поддерживающих гигиену стоп, сообщила Общественная Служба Новостей.

У обуви должен быть крепкий задник, чтобы надежно фиксировать сустав ноги. В пяточной зоне необходимо небольшое утолщение подошвы до четырех сантиметров для хорошей работы икроножных мышц. Подошва кроссовок должна быть умеренно гибкой и нескользкой.

Отмечается, что летом стоит отдать предпочтение легким, текстильным кроссовкам.

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Пингвины важнее солдат? Зачем Украина тратит миллионы на Антарктику

Подзуживать и стравливать сильных как национальная идея

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте